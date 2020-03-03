Конференция ContentSense «Как контент решает задачи бизнеса» откроется в Москве

Конференция ContentSense «Как контент решает задачи бизнеса» откроется 20 марта в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия. В программе конференции – четыре тематических трека с докладами («Производство и работа с дистрибуцией», «Работа с аудиторией», «Метрики и эффективность», «Инструменты и тренды») и три мастер-класса, в том числе и воркшоп Владимира Тодорова - главного редактора «Ленты.ру» и директора по развитию медиа Rambler Group. Участники мероприятия услышат доклады о том, как «поженить» SEO и хорошие тексты, использовать контент-маркетинг в b2b и привлечь аудиторию в бренд-медиа с помощью самостоятельных форматов для соцсетей

«Есть как будто два мира текстов, которые не пересекаются между собой: хорошие тексты и тексты для SEO, таргета, лендингов и других «продающих» форматов. В одном мире думают килознаками и ключевиками, в другом — видят текст как часть продукта. Я буду говорить о причинах такого разделения, и о том, как выбраться из ямы "Давай напишем статью на 5к знаков под запрос", — говорит главный редактор в Seopult Катерина Ерошина. — Как перестать спрашивать "К какому числу сделать?"" и начать спрашивать "Зачем этот текст?". Как использовать при создании контента с одной стороны — SEO и аналитику, с другой — знания о потребностях и мотивах клиентов. Покажу, как мы это делаем в Seopult и к чему это привело».

«Процесс таргетированной рекламы и сбора лидов в b2b — это не black box. Правильное сочетание статей, видео, клиентских отзывов + доставка контента, основанная на внутренних и внешних данных соцсети — верный способ сделать так, чтобы о продукте узнал конкретный ЛПР и закрыл сделку», — отметил СЕО и основатель Qmarketing Роман Виас. Из его доклада слушатели узнают что показывать b2b-аудитории в каналах paid social, как настроить четкий таргетинг на узкий круг лиц, принимающих решения, какие есть точки роста в b2b-маркетинге и как с ними работать.

«Мы уже год делаем "Код" — журнал Яндекс.Практикума о программировании и технологиях без снобизма. За это время мы поняли: медиа — это не сайт с бесконечными метриками, а все читатели, где бы они ни потребляли ваш контент. Поэтому мы пошли за пределы одной площадки: стали создавать самостоятельные форматы для соцсетей и отдавать на платформы весь контент. Без ссылок на сайт и смс!, — подчеркнул managing editor КБ «Палиндром» Павел Федоров. — Казалось, это обрушит показатели, но вышло наоборот: мы не только подружились с читателями, но и сгенерировали миллионные охваты и тысячи комментариев. И даже пресекли межнациональный конфликт».

Также на конференции прозвучат доклады о том, как продвигать технологические b2b-продукты с помощью контента, что делать с бренд-медиа, которое не продает, и в каких частях продуктовой воронки участвует контент-отдел.

Руководитель отдела контентного маркетинга Netwrix Валерия Рожко расскажет о том, что по данным Forrester Research 62 процента покупателей выбирают вендоров на основе информации, которую находят в интернете. И правильное выстраивание контентных цепочек поможет оказаться в финальном списке. Валерий Рожко подробно остановится на том, какой путь проходит потенциальный покупатель от осознания проблемы до решения о покупке, как выстраивать цепочки контента, которые охватывают весь путь потенциального покупателя и на какие метрики смотреть на каждом этапе цепочки.

Главный редактор Skyeng Magazine Анастасия Кувшинова будет говорить о том, как повысить качество материалов и плотно встроиться в систему производства контента, учитывая то обстоятельство, что за счет реиспользования в других каналах подешевели общие косты. Из ее доклада участники конференции узнают о том, как подогревать аудиторию с помощью интерактивных вовлекающих форматов и как превратить журнал в площадку для партнёрских проектов бренд+бренд и привести очень хороший трафик.

Medical Content Keeper в Flo Роман Липский расскажет, в каких частях продуктовой воронки участвует контент-отдел Flo. Слушатели узнают о том, как устроен контент-отдел: user-oriented команды, format-команды, сервисные команды. Роман Липский будет говорить также о влиянии каждой из команд на ценность продукта и о взаимодействии с продуктовой командой, инжинирингом, маркетингом, Growth, Brand&Communications. Также в докладе Романа Липского будут сделаны акценты на том, какие навыки нужны контент-менеджеру в b2c-продукте и в каком направлении развиваться контент-менеджеру.

