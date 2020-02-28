«Афиша» вышла в лидеры по числу уникальных пользователей

По итогам декабря 2019 года медийно-сервисная платформа «Афиша», входящая в Rambler Group, заняла первое место среди интернет-проектов России в категории «афиша и продажа билетов», и продолжает сохранять лидерские позиции и в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

По данным сервиса «Яндекс.Радар», в декабре число уникальных пользователей, заходящих на «Афишу», превысило 7 миллионов человек, за год этот показатель вырос более чем на 20 процентов. Общая аудитория сайта и мобильного приложения составила более 9,8 миллиона, в среднем в сутки на платформу заходили почти 340 тысяч пользователей. Эти показатели на 17 и 23 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«"Афиша" — самый сильный российский бренд в сфере свободного времени человека. За счет уберизации экономики у людей появляется все больше свободного времени, и наша задача — предложить им инвестировать его с максимальной пользой и качеством. Самое главное преимущество "Афиши" — это доверие пользователей, сложившееся за 20 лет существования продукта. При этом он постоянно претерпевает изменения, результаты которых мы видим сегодня в динамике роста всех показателей», — отметил управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«Афиша» продолжает лидировать и в начале 2020 года — за последние 30 дней число уникальных пользователей платформы превысило 6,8 миллиона человек. За указанный период вся аудитория «Афиши» почти достигла 9,6 миллиона посетителей.