Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Какими бы ни были потери и убытки для России, президент страны Владимир Путин не станет договариваться первым, стало известно Bloomberg.

Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.

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В Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Москва не ожидала, что Эр-Рияд ответит таким образом и была неприятно удивлена обрушением нефтяного рынка, но по-прежнему считают, что продержатся дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры.

Как сказано в материале, королевство очень долго терпело нарушения Россией взятых на себя обязательств по добыче, но отказ Москвы поддержать дополнительные сокращения вызвал гнев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие нефтяной войны с Саудовской Аравией, объяснив снижение цен негативными обстоятельствами и назвав его временным. Также он назвал проявлением «русофобии» разговоры о возможном введении санкций со стороны США из-за обвала нефти.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке. Источники в Белом доме утверждают, что с Саудовской Аравией попробуют договориться дипломатическим путем, напомнив об ответственности за ситуацию на рынке. А вот в отношении России попробуют действовать с позиции силы, то есть через санкции. На фоне действий США стоимость нефти отскочила от недельных минимумов и 20 марта колеблется в районе 30 долларов за баррель.

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