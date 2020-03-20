Пьяный сын бывшего прокурора на Porsche подрезал кортеж российского губернатора

Помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Денис Спиридонов, который приходится сыном бывшему омскому прокурору Анастасу Спиридонову, подрезал кортеж губернатора Ростовской области Василия Голубева и был за это уволен. Об этом сообщает Telegram-канал «Столица Южный».

В тексте опубликованного приказа сообщается, что Денис Спиридонов сел за руль автомобиля Porsche Cayenne пьяным и без документов. Кроме того, с машины были сняты номера. Авторы Telegram-канала добавляют, что сотрудник прокуратуры находился под действием неизвестного вещества. Через три дня его уволили по статье за нарушение присяги и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.

Судя по тексту опубликованного приказа, Денис Спиридонов успел поработать помощником прокурора менее года — с июня 2019 года.

В 2017 году сообщалось, что суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего прокурора города Энгельса Саратовской области Владимира Зубакина, признав его виновным в ряде коррупционных преступлений. Среди прочего он получил четыре ящика водки от начальника энгельсского ОБЭП, а также просил полицейского оплатить проведение интернета в здание прокуратуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!