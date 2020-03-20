Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с лайнера

Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с круизного лайнера Costa Pacifica из-за эпидемии коронавируса. Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
Захарова рассказала, что на борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. «Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе», — отметила представитель дипведомства. По ее словам, власти Франции не дают разрешение на это.
Ранее сообщалось, что Франция запретила сойти на берег застрявшим на круизном лайнере Costa Pacifica россиянам. Находящийся на борту россиянин рассказал, что на берег сошли только граждане Франции, остальные пассажиры отправятся в Геную, Италия.
3 марта Costa Pacifica вышел из Буэнос-Айреса в сторону Европы. Власти Испании не разрешили лайнеру пристать из-за эпидемии коронавируса, после чего судно продолжило движение к французскому Марселю. На борту лайнера находятся 35 россиян.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 244,5 тысячи человек. Более десяти тысяч скончались, 86 тысяч — вылечились. В Италии, куда направляется лайнер Costa Pacifica, зафиксировано более 41 тысячи случаев заражения.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения