Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с лайнера

Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с круизного лайнера Costa Pacifica из-за эпидемии коронавируса. Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова рассказала, что на борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. «Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе», — отметила представитель дипведомства. По ее словам, власти Франции не дают разрешение на это.

Ранее сообщалось, что Франция запретила сойти на берег застрявшим на круизном лайнере Costa Pacifica россиянам. Находящийся на борту россиянин рассказал, что на берег сошли только граждане Франции, остальные пассажиры отправятся в Геную, Италия.

3 марта Costa Pacifica вышел из Буэнос-Айреса в сторону Европы. Власти Испании не разрешили лайнеру пристать из-за эпидемии коронавируса, после чего судно продолжило движение к французскому Марселю. На борту лайнера находятся 35 россиян.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 244,5 тысячи человек. Более десяти тысяч скончались, 86 тысяч — вылечились. В Италии, куда направляется лайнер Costa Pacifica, зафиксировано более 41 тысячи случаев заражения.

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