Франция запретила сойти на берег застрявшим на круизном лайнере россиянам

Франция запретила сойти на берег застрявшим на круизном лайнере Costa Pacifica россиянам. Об этом РИА Новости сообщил находящийся на борту россиянин Дмитрий Смрнов.

Застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса, Аргентина, лайнере иностранцам запретили сходить во время остановки во Франции. На берег сошли только граждане Франции, остальные пассажиры отправятся в Геную, Италия. «Дальнейшая судьба неизвестна», — отметил Смирнов.

Россиянин добавил, что ни у кого из пассажиров нет признаков коронавирусной инфекции.

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3 марта Costa Pacifica вышел из Буэнос-Айреса в сторону Европы. Власти Испании не разрешили лайнеру пристать из-за эпидемии коронавируса, после чего судно продолжило движение к французскому Марселю. На борту лайнера находятся 37 россиян.

13 марта сообщалось, что на борту круизного лайнера Costa Magica оказались 20 россиян, однако позднее выяснилось, что российских граждан на нем 30. Судно оказалось заблокированным в море из-за подозрений на коронавирус SARS-CoV-2 у пятерых человек на борту, среди которых три члена экипажа и два пассажира.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 242 тысяч человек. Более 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились. В Италии, куда направляется лайнер Costa Pacifica, зафиксировано более 41 тысячи случаев заражения.

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