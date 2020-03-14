Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками

Россиянин Олег Овчинников, застрявший на зараженном коронавирусом круизном лайнере Costa Magica, показал происходящее на борту. Видеозапись с судна он прислал в редакцию «Ленты.ру».

На кадрах видно, как люди отдыхают на палубе, кто-то лежит на лежаках, а некоторые стоят возле бара. Овчинников указал, что после объявления карантина на лайнере все напитки стали бесплатными, но заказать их можно только у официанта.

В беседе с «Лентой.ру» мужчина рассказал, что днем 13 марта с лайнера высадили пассажиров, живущих на острове Мартиника. Далее судно с той же целью отправится в Гваделупу.

«После новости о коронавирусе интернет и напитки на борту стали бесплатными. Но интернет сразу лег, даже фото не уходит. Персонал ходит в масках и постоянно дезинфицирует поверхности. К барной стойке не подпускают. Других мер не заметно», — добавил россиянин, отметив, что пассажиры находятся в основном в людных местах.

Ранее, 13 марта, Овчинников сообщил, что паники на круизном лайнере нет. Медики разбили в порту острова Мартиника палаточный лагерь для выгрузки пассажиров, живущих на нем.

По разным данным, сейчас на борту Costa Magica находятся от 20 до 30 граждан России. Судно оказалось заблокированным в море из-за подозрений на коронавирус SARS-CoV-2 у пятерых человек на борту, среди которых три члена экипажа и два пассажира.

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