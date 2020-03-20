Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина

Блогерша Мария Арзамасова, ведущая страницу о сексуальном образовании и отношениях «Маша, Давай!», предложила россиянкам развлечение на время карантина. В Instagram она посоветовала девушкам, заскучавшим от самоизоляции, увлечься онлайн-знакомствами с иностранцами.

Арзамасова отметила, что карантин парализовал Европу и люди устали смотреть сериалы и читать книги. Спасением от скуки самоизоляции, по мнению блогерши, могут стать онлайн-знакомства и секстинг, то есть интимные переписки. «Только представьте, миллионы итальянцев, испанцев и французов сидят, запертые в четырех углах. Можно же подарить им и себе яркие впечатления», — предложила она.

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Девушка посоветовала подписчицам изменить геолокацию в приложении для знакомств Tinder, например, выбрать Париж. В анкете Арзамасова порекомендовала указать, что целью знакомства является поиск приятного партнера для разговора на время карантина.

Она добавила, что не нужно бояться писать первой, потому что «в Европе это абсолютно нормально», а также порекомендовала «с самого начала настраивать себя на легкость, а не на вот это душное "только серьезные отношения"». Блогерша также напомнила подписчицам о том, что, если они решили обмениваться фотографиями с партнером по секстингу, не стоит показывать лицо.

Ранее врач Александр Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. По его мнению, она закончится в течение месяца, к середине апреля. Однако осенью, по мнению доктора, может произойти повторная вспышка. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.

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