Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина

Блогерша Мария Арзамасова, ведущая страницу о сексуальном образовании и отношениях «Маша, Давай!», предложила россиянкам развлечение на время карантина. В Instagram она посоветовала девушкам, заскучавшим от самоизоляции, увлечься онлайн-знакомствами с иностранцами.
Арзамасова отметила, что карантин парализовал Европу и люди устали смотреть сериалы и читать книги. Спасением от скуки самоизоляции, по мнению блогерши, могут стать онлайн-знакомства и секстинг, то есть интимные переписки. «Только представьте, миллионы итальянцев, испанцев и французов сидят, запертые в четырех углах. Можно же подарить им и себе яркие впечатления», — предложила она.
Девушка посоветовала подписчицам изменить геолокацию в приложении для знакомств Tinder, например, выбрать Париж. В анкете Арзамасова порекомендовала указать, что целью знакомства является поиск приятного партнера для разговора на время карантина.
Она добавила, что не нужно бояться писать первой, потому что «в Европе это абсолютно нормально», а также порекомендовала «с самого начала настраивать себя на легкость, а не на вот это душное "только серьезные отношения"». Блогерша также напомнила подписчицам о том, что, если они решили обмениваться фотографиями с партнером по секстингу, не стоит показывать лицо.
Ранее врач Александр Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. По его мнению, она закончится в течение месяца, к середине апреля. Однако осенью, по мнению доктора, может произойти повторная вспышка. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения