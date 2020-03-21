Федерация хоккея России отреагировала на отмену чемпионата мира

Федерация хоккея России (ФХР) на своем сайте отреагировала на отмену чемпионата мира из-за распространения коронавируса.

В ФХР заявили, что сожалеют об отмене турнира, однако понимают важность этого решения, так как здоровье людей является наивысшей ценностью. «Сборная России продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — подытожили в федерации.

Об отмене ЧМ стало известно ранее 21 марта. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация осознает опасность распространения коронавируса и поддерживает борьбу мирового сообщества.

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на последнем первенстве стала бронзовым призером.

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