Бразилец из «Зенита» вновь заговорил об игре за сборную России

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком вновь высказался о возможности выступать за сборную России. Слова футболиста приводит Foot Mercato.

Малком подчеркнул, что рассмотрит такой вариант, если не получит приглашения из сборной Бразилии. При этом он подчеркнул, что игра за команду родной страны для него является приоритетом. «Я бразилец, и для меня сыграть за сборную своей страны — это мечта», — заявил игрок.

Впервые о перспективах вызова в сборную России Малком заговорил в августе 2019 года, спустя несколько дней после трансфера в «Зенит». Малком перешел в питерский клуб из «Барселоны». Трансфер обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро. Спортсмен представлял Бразилию на молодежном уровне. На его счету 11 матчей за команду.

Большую часть первой половины сезона Малком пропустил из-за травмы. Зимой он вернулся в основную группу «Зенита». В феврале бразилец рассказывал, что хочет «творить историю и стать идолом».

В сборной России выступает несколько натурализованных игроков из Бразилии: голкипер «Локомотива» Гильерме, форвард «Краснодара» Ари и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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