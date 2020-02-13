Игравший в «Барселоне» бразилец объяснил уход в «Зенит» и решил стать идолом

Бразильский полузащитник Малком объяснил, почему летом 2019 года решил перейти из «Барселоны» в питерский «Зенит». Слова футболиста приводит Marca.

По словам Малкома, во время трансферного окна им интересовались три или четыре клуба, однако конкретное желание сотрудничать проявили только сине-бело-голубые. Кроме того, форвард вспомнил, что бразильцы уже играли в «Зените» и творили историю. «Я тоже хочу творить историю и стать идолом», — заявил Малком.

Бразилец практически не играл за «Зенит» в первой половине сезона-2019/2020. В последний раз он выходил на поле в составе «Зенита» в августе. В октябре стало известно, что Малком получил травму проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер обошелся петербуржцам в 40 миллионов евро. Бразилец стал самым дорогим новичком клубов Российской премьер-лиги.

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