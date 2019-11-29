Почти не игравший дорогой новичок «Зенита» оказался на другом континенте

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком сейчас находится на родине и тренируется в составе «Коринтианса». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Как рассказал изданию генеральный директор клуба Александр Медведев, Малком будет проходить в Бразилии вторую часть восстановительного процесса после травмы. «Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», — объяснили в «Зените». Медведев выразил надежду на то, что полузащитник присоединится к команде во время сбора в Катаре.

В октябре стало известно, что Малком получил травму проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. По словам Медведева, если усугубить такое повреждение, то оно может поставить под угрозу спортивную карьеру футболиста. В последний раз бразилец выходил на поле в составе «Зенита» в августе. Всего он сыграл за команду в двух матчах.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер обошелся петербуржцам в 40 миллионов евро. Бразилец стал самым дорогим новичком клубов Российской премьер-лиги.

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