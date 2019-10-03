В «Зените» рассказали о редкой травме купленного у «Барселоны» футболиста

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о характере повреждения бразильского полузащитника Малкома, купленного клубом минувшим летом у «Барселоны». Слова функционера в четверг, 3 октября, приводит ТАСС.

Хавбек получил травму проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. «Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока», — подытожил Медведев.

В середине августа на сайте «Зенита» сообщалось, что Малком получил травму и пропустит от трех до четырех недель. Бразилец получил повреждение в матче сине-бело-голубых против «Динамо».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер обошелся петербуржцам в 40 миллионов евро. Бразилец стал самым дорогим новичком клубов Российской премьер-лиги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!