Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы

Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года. Эта сумма оказалась самой большой с 2013-го, подсчитал Sports.ru.

Наиболее расточительным на рынке оказался петербургский «Зенит», потративший на новых игроков 66,7 миллиона евро, следом за ним идет «Спартак», которому новички обошлись в 42 миллиона. Московское «Динамо» летом потратило 33,7 миллиона евро.

В целом на европейском трансферном рынке российские клубы по затратам уступили только чемпионатам Англии (1,55 миллиарда евро), Испании (1,3 миллиарда), Италии (1,15 миллиарда), Германии (742 миллиона), Франции (670,1 миллиона).

Трансферное окно закрылось 3 сентября. Самым дорогим новичком чемпионата России стал бразилец Малком, которого «Зенит» купил за 40 миллионов евро у «Барселоны».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который в восьми турах набрал 17 очков. «Зенит» занимает второе место и уступает «быкам» по дополнительным показателям. Столько же очков набрал идущий третьим «Ростов».

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