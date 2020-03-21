Строителей в Москве замотивировали плакатами достроить инфекционный центр

На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве появились мотивирующие плакаты, призывающие строителей быстрее окончить работы. Изображения постеров разместили на правительственном сайте.

На сайте также отмечается, что работы по возведению инфекционного центра идут «беспрецедентно высокими темпами». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стройка ведется в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг», — подчеркнул заммэра. Бочкарев добавил, что все занятые специалисты понимают важность и ответственность задачи, тем не менее власти решили дополнительно поддержать дух строителей.

Ранее 21 марта сообщалось, что в Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

В этот же день стало известно, что восемь москвичей, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели и были выписаны из больницы. До этого оперативный штаб сообщал о 12 выздоровевших.

По последним данным, всего в России выявлены более 250 случаев заражения коронавирусом. В связи с распространением коронавируса все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий.

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