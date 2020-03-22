В Словакии рассказали о желании избежать ада в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал о том, как видит дальнейшие отношения с Россией. По его словам, Братислава хочет избежать ада, отметил политик в интервью газете Pravda.

«Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается», — подчеркнул министр. В то же время он отметил, что в Словакии считают, будто Москва делает шаги, «переходящие за границу дружественных». Надь добавил, что готов к дружественному взаимодействию с российской стороной, если она будет вести себя так же.

Министр заявил, что будет стремиться к взвешенным отношениям со всеми странами. Он также прокомментировал отношения Словакии со странами Евросоюза и НАТО. По его словам, правительство намерено придерживаться интересов родины, но останется верным «союзническим обязательствам».

Ярослав Надь — член руководства партии «Обычные люди и независимые личности», которая выиграла в конце февраля. 21 марта он был назначен министром обороны страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru