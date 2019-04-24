Россия отвергла возможность появления ядерного оружия США в Словакии

Россия расценивает как провокацию информацию о вероятном размещении ядерного оружия США на базах в Словакии. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

По его словам, подобная позиция обоснована актом между Россией и НАТО, согласно которому «альянс обязался не размещать ядерное оружие за пределами тех стран, где оно не было размещено, и не создавать для этого инфраструктуру», пояснил замминистра.

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Как отмечает агентство, о ядерном оружии ранее рассказал словацкий парламентарий Петер Марчек. По его словам, в стране могут появиться военно-воздушные базы США, на которых будет размещено подобное вооружение.

В апреле сообщалось, что Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

До этого Грушко заявлял, что Москва на данный момент не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере. Он отмечал, что инициатором приостановки контактов стал Североатлантический альянс.

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