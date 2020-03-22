Волонтеры помогут пенсионерам и многодетным семьям Подмосковья

В Подмосковье волонтеры доставляют на дом продукты питания для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Об этом сообщается в Instagram губернатора региона Андрея Воробьева.

Адресная помощь организована по его поручению. «Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие, нелегко и многодетным семьям», — сказал он.

По его словам, волонтеры привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся.

Андрей Воробьев неоднократно заявил, что власти должны поддерживать людей старшего возраста. После принятия в РФ пенсионной реформы он распорядился сохранить действующие региональные льготы для этой категории граждан. По его инициативе с этого года в регионе реализуется программа «Активное долголетие, в рамках которой пожилые люди могут бесплатно заниматься спортом и посещать творческие кружки.