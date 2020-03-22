В Италии закрыли почти все производство из-за коронавируса

В Италии закрыли все производство не первой необходимости в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил премьер страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В рамках борьбы с распространением COVID-19, Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Запрет продлится до 3 апреля.

Материалы по теме «Многие тут ждут зомби-апокалипсис» Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США

Премьер сказал, что «жертва оставаться дома» — ничто в сравнении с работой медиков и тех, кто продолжает трудиться в чрезвычайной ситуации. «Мы объявляем о новом шаге. Решение, принятое правительством, состоит в том, чтобы прекратить на национальной территории всю производственную деятельность, которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами», — заявил он.

Конте добавил, что закрытие производства является необходимым решением, готовящим страну к пику ситуации. Он отметил, что запрет не коснется продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

Ранее в марте Конте объявил, что в Италии будет приостановлена почти вся торговая деятельность. В частности, закроют магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские и центры красоты.

По последним данным, в Италии коронавирусом заражены 53578 человек, 4,8 тысячи — умерли, более шести тысяч — излечились. Страна занимает второе место по количеству инфицированных после Китая (81305 человек). Во всем мире количество заразившихся перевалило за 300 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!