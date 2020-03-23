Турист похвастался походом на закрытый из-за коронавируса пляж и был наказан

В ОАЭ полиция наказала туриста из Европы после того, как он нарушил меры предосторожности, принятые в связи со вспышкой коронавируса. Об этом пишет Al Arabiya.

Инцидент произошел в Дубае в воскресенье, 22 марта. По данным правоохранительных органов, европеец похвастался в социальных сетях походом на один из местных пляжей. Известно, что путешественник отправился туда на следующий день после закрытия всех общественных мест купания, парков, спортивных залов и кинотеатров.

На размещенном в сети ролике нарушитель похвалил людей, которые появляются в публичных местах несмотря на запреты. В результате турист был арестован, так как своими действиями он «насмехался над мерами предосторожности, принятыми органами здравоохранения и официальными властями».

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В ОАЭ на данный момент выявлено 153 случая заражения коронавирусом, два человека умерли, 38 выздоровели. Ранее руководство Эмиратов приняло решение полностью приостановить пассажирское авиасообщение в стране. Также с целью сдерживания распространения инфекции было закрыто большинство крупных торговых центров и рынков.

21 марта сообщалось, что власти приняли решение закрыть популярный пляж Бондай-Бич в Сиднее (Австралия) из-за слишком большого числа отдыхающих, которые нарушают ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Распоряжение отдал глава полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиотт поле того, как в сети появились фотографии с сотнями отдыхающих на пляже.

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