Турист похвастался походом на закрытый из-за коронавируса пляж и был наказан

В ОАЭ полиция наказала туриста из Европы после того, как он нарушил меры предосторожности, принятые в связи со вспышкой коронавируса. Об этом пишет Al Arabiya.
Инцидент произошел в Дубае в воскресенье, 22 марта. По данным правоохранительных органов, европеец похвастался в социальных сетях походом на один из местных пляжей. Известно, что путешественник отправился туда на следующий день после закрытия всех общественных мест купания, парков, спортивных залов и кинотеатров.
На размещенном в сети ролике нарушитель похвалил людей, которые появляются в публичных местах несмотря на запреты. В результате турист был арестован, так как своими действиями он «насмехался над мерами предосторожности, принятыми органами здравоохранения и официальными властями».
В ОАЭ на данный момент выявлено 153 случая заражения коронавирусом, два человека умерли, 38 выздоровели. Ранее руководство Эмиратов приняло решение полностью приостановить пассажирское авиасообщение в стране. Также с целью сдерживания распространения инфекции было закрыто большинство крупных торговых центров и рынков.
21 марта сообщалось, что власти приняли решение закрыть популярный пляж Бондай-Бич в Сиднее (Австралия) из-за слишком большого числа отдыхающих, которые нарушают ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Распоряжение отдал глава полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиотт поле того, как в сети появились фотографии с сотнями отдыхающих на пляже.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения