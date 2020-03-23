ОАЭ приостановят авиасообщение

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение полностью приостановить на две недели пассажирское авиасообщение. Об этом сообщило агентство WAM.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 22 марта. Распоряжение вступит в силу через 48 часов. Помимо пассажирских авиаперевозок, будет также приостановлен транзит через страну. Однако мера не распространяется на грузовые перевозки и эвакуационные полеты.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ временно закроют границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян. Соответствующее решение было принято 17 марта. Как отмечается в правительственном документе, начиная с 19 марта в ОАЭ отменяется безвизовый режим с другими странами, в том числе, с Россией, приостанавливается действие виз по прибытию и транзитных виз.

Неиспользованные туристические визы будут автоматически аннулированы, людям вернут визовый сбор. Находящиеся на территории ОАЭ обладатели резидентских и гостевых виз смогут продлить и обновить их по стандартным правилам.

В ОАЭ на данный момент выявлено 153 случая заражения коронавирусом, два человека умерли, 38 выздоровели.

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