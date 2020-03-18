ОАЭ временно закроют границу для россиян

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) временно закроет границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян. Об этом в среду, 18 марта, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти ОАЭ приняли такое решение 17 марта, причиной стала пандемия коронавируса. Ограничительные меры вступят в силу 19 марта. Как отмечается в правительственном документе, начиная с этого дня в ОАЭ отменяется безвизовый режим с другими странами, в том числе, с Россией, приостанавливается действие виз по прибытию и транзитных виз.

Неиспользованные туристические визы будут автоматически аннулированы, людям вернут визовый сбор. Находящиеся на территории ОАЭ обладатели резидентских и гостевых виз смогут продлить и обновить их по стандартным правилам. Обладатели таких виз, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в страну с условием обязательного прохождения карантина.

Ранее сообщалось, что Таиланд ужесточил правила въезда для российских туристов, прекратив оформление виз по прибытии. Аналогичные меры были приняты в отношении еще 17 стран, они направлены на снижение риска распространения коронавируса.

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