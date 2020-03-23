В Пермском крае за два месяц достроят крупнейший спорткомплекс

Строительство нового корпуса спорткомплекса «Олимпия-Пермь» планируется закончить в ближайшие два месяца. Глава Пермского края Дмитрий Махонин оценил ход строительства корпуса спорткомплекса, сообщает «Комсомольская правда».

После реконструкции в спорткомплексе появится детский центр обучения плаванию площадью 1,5 тысячи квадратных метров с тремя чашами специальных бассейнов разной глубины и залом ожидания для родителей. Бассейн будет вмещать до 3,5 тысяч детей. По словам Махонина, особое внимание при строительстве уделялось безопасности.

«Будут также обустроены отдельные входные группы для посетителей центра плавания и фитнес-центра, комфортные вестибюли с гардеробами. Количество посетителей увеличится вдвое, но это не отразится на их комфорте и качестве услуг», — отметил министр по управлению имуществом Николай Гончаров.

На строительство спорткомплекса будет потрачено около 580 миллионов. Отмечается, что бюджетные средства не привлекались.

До конца 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Всего на него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!