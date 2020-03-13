В российском регионе на развитие детского футбола потратят 20 миллионов рублей

В Псковской области местные власти направили на развитие детского футбола в регионе 20,5 миллионов рублей. Это позволит укрепить развитие массовых видов спорта, что является одним из направлений национального проекта «Демография», считает исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 13 марта.

«Такого не было, раньше было просто финансирование футбольной команды, а теперь субсидия из областного бюджета будет направляться именно на развитие детского футбола автономной некоммерческой организации. Такого размера субсидии, в таком размере, на детский футбол не предусмотрено было ранее», — отметила Чернышова.

Она также отметила, что выделенные средства позволят покрыть «необходимые потребности по содержанию детских команд на год».

Всего национальный проект «Демография» до конца 2024 года будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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