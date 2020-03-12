В России предложили оснастить офисы спортклубами

Общество «Трудовые резервы», созданное при поддержке Минспорта, предложило ведомству свои идеи касательно оснащения офисов россиян физкультурно-спортивными клубами. Об этом сообщают «Известия».

Президент общества Илья Галаев в письме министру спорта Олегу Матыцину предложил утвердить методическое пособие по организации таких спортклубов по месту работы россиян и предусмотреть возможность их финансирования. Чтобы открыть такой спортклуб в офисе, инициативной группе сотрудников необходимо обратиться в общество, которое проведет переговоры с работодателем, подготовит помещения и поможет в выборе и закупке необходимого оборудования.

Работодатель в свою очередь должен предоставить помещение площадью не менее 45 квадратных метров и потратить от одного миллиона рублей на тренажеры и другой спортивный инвентарь. Такие залы уже есть, например, у тульского предприятия «Сплав» имени Ганичева, входящего в госкорпорацию «Ростех».

Вместе с тем, по мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, в условиях экономической нестабильности спортклубы в офисах вряд ли приживутся. Это связано с тем, что малый и средней бизнес не сможет покрыть такие высокие расходы, а крупные компании уже поддерживают увлеченных спортом сотрудников своими методами.

Однако открытие спортклуба в офисе может обходиться дешевле, чем аренда площадок для занятия спортом и оплата компанией абонементов в спортзал, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей национального проекта национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта составил 3,1 триллиона рублей. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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