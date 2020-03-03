В Красноярске начался чемпионат по метанию топора

В Красноярске начался чемпионат и первенство России по традиционному северному многоборью с метанием топора и аркана, а также с прыжками через нарты. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования в рамках чемпионата будут проходить с 3 по 6 марта. В чемпионат также войдут такие спортивные дисциплины, как метание тынзяна (аркана — прим. «Ленты.ру») на хорей (орудие для управления оленьей упряжкой — прим. «Ленты.ру»), прыжки через нарты и бег с палкой.

«Мы прекрасно понимаем, что все эти виды спорта сформировались вместе с культурой, хозяйственной деятельностью северных народов. Поэтому поддержка этих видов спорта фактически дает поддержку в развитии деятельности северных народов, развитию северных территорий», — отметил вице-премьер правительства края Анатолий Цыкалов.

По словам министра спорта края Павла Ростовцева, такие мероприятия активно поддерживаются государством, потому что входят в нацпроект «Демография», который направлен на приобщение россиян к здоровому образу жизни.

На национальный проект «Демография» до конца 2024 года будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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