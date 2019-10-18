Любителей спорта в Приамурье порадовали

В селе Томское Амурской области появился физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что теперь у местных жителей есть специальна площадка для занятий спортом. Комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки длиной 200 метров, военно-спортивную полосу препятствий и тренажеры. Территория в целях безопасности сделана из резиновой крошки, для зрителей также установили трибуну на 100 посадочных мест.

В комплексе также есть площадка для стритбола, секторы для прыжков в длину и в высоту, площадка для воркаута, уличные тренажёры и отапливаемые раздевалки. Он будет открыт круглый год.

На строительство ФОК потратили больше 25,5 миллиона рублей из областного и районного бюджета. Он появился благодаря федеральной программе «Спорт — норма жизни», которая стала частью национального проекта «Демография». Строить подобные площадки также помогает проект «Детский спорт» партии «Единая Россия». Кроме того, строительство спортивных объектов в Приамурье идет и благодаря программе «Газпром — детям».

В настоящее время амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов. Наиболее популярны в регионе волейбол, баскетбол, футбол и единоборства. Правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 процентов.

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