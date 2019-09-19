Путин оценил центральную площадь Ижевска после реконструкции

Президент России Владимир Путин осмотрел отремонтированную центральную площадь Ижевска перед зданием театра оперы и балета. Главу государства сопровождал руководитель Удмуртии Александр Бречалов, передает ТАСС.

Бречалов рассказал, что площадь долгое время не ремонтировалась, и жители Ижевска остались довольны результатом. «Красиво», — отметил Путин. После реконструкции на площади, помимо прочего, появились светомузыкальные пешеходные фонтаны — струи воды бьют из-под земли. При этом открытого резервуара, где бы скапливалась вода у него нет.

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По словам главы региона, в 2020 году будет сделана еще одна часть городской территории и эспланада, а в 2021-м появится набережная длиной около пяти километров. Бречалов подчеркнул, что «это будет уникальный, очень красивый комплекс».

Путин прибыл в Удмуртию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он проведет заседание военно-промышленной комиссии и выступит на Всероссийском форуме оружейников.

В августе сообщалось о завершении строительства сквера Рябиновый в Ижевске. Обустройство территории проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В сквере появятся сцена с амфитеатром, скамейки, пешеходные дорожки, детская и спортивные площадки.

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