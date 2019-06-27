Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора

В Ижевске набережную отремонтировали пленкой в виде облицовочного камня. Очевидцы опубликовали фотографии в группе «ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК» во «ВКонтакте».

В администрации Ижевска рассказали, что пленку наклеили временно для «оперативного приведения в эстетичный внешний вид на время проведения праздничных мероприятий». Подрядчик сделал это за свой счет, но не согласовал работы с администрацией Октябрьского района, сообщило издание Izhlife.

Подрядчик восстановит набережную, используя натуральный облицовочный камень, добавили власти. Это должны сделать к 1 июля.

Ранее жители поселка Чкаловский в Свердловской области собрали более 150 тысяч рублей и своими силами сделали новый деревянный настил на мосту. Сельчане делали то же самое в 2017 году, потратив тогда 70 тысяч рублей. Власти ремонтировали мост последний раз в 1990-х. В мэрии объяснили, что в третьем квартале 2019 года мост обследуют, после чего примут решение о его дальнейшем использовании. Следственный комитет начал проверку.

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