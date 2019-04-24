За ямы на омских дорогах взялся мальчик с лопаткой

Аварийный Омск / ВКонтакте

В Омске мальчик засыпал щебенкой ямы на дороге. Видеозапись опубликована в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Ролик снят в районе проспекта Маркса. На кадрах видно, что ребенок, которому на вид около восьми лет, с помощью лопатки пытается отремонтировать яму. Проезжающих мимо водителей он пропускает.

Автор видео похвалил мальчика за работу и пожал ему руку.

Мэрия Омска тоже выразила благодарность ребенку за неравнодушное отношение к городским проблемам, пишет ТАСС. Власти отметили, что будут счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина.

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