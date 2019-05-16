Путин назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой

Ситуация с непостроенной детской площадкой в Рязани, на которую было выделено четыре миллиона рублей, является «криминальной», заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

На нарушения городских властей пожаловалась участница форума Общероссийского народного фронта (ОНФ). По ее словам, в ноябре прошлого года районная прокуратура вынесла предписание городской администрации устранить нарушения и построить в парке канатный городок и детскую площадку, однако власти Рязани проигнорировали это требование. Она добавила, что объект существует только по документам. «Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» — прокомментировал ситуацию российский лидер.

Историей с детской площадкой заинтересовался глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин и поручил региональному управлению ведомства организовать проверку, сообщается на сайте СК.

Летом прошлого года жительница Ижевска пожаловалась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, что вместе с семьей живет в аварийном доме, который планируют расселять только в 2019 году. Глава государства пообещал, что лично приедет к ней. Городские власти оперативно засыпали ямы возле аварийного дома, а через день после визита Путина в аварийный дом приняли решение начать расселение жильцов в 2018 году.

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