Путин потребовал прекратить ерунду с платными справками для пострадавших от ЧС

Президент России Владимир Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было», — заявил Путин на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой в четверг, 10 августа.

«Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — добавил президент.

15 июня во время прямой линии к главе государства обратилась жительница села Краснокумское Ставропольского края, которое сильно пострадало от наводнения в мае. Валентина Саковская пожаловалась, что для получения материальной помощи в связи с утратой имущества ей нужно оформить документы, на что требуется 15 тысяч рублей. При этом единовременной выплаты также не было.

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Президент ответил, что у него «не укладывается в голове», как такое могло произойти при том, что государство перечислило средства для поддержки пострадавших. Он в прямом эфире обратился к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?»

«То, что с вас пытаются собрать какие-то деньги (...) за получение каких-то справок, это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тысяч [рублей] на оперативную поддержку, 50 тысяч — за частичную потерю имущества, 100 тысяч — за полную утрату имущества. Все справки должны собираться муниципальными, городскими и региональными властями бесплатно», — добавил Путин.

В тот же день к Саковской приехал губернатор, и ей перевели деньги на счет.