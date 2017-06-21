Путину пожаловались на процедуру поступления в военные вузы

Президент России Владимир Путин на встрече с педагогами заявил о намерении обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу упрощение процедуры приема в военные вузы для выпускников школ. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июня.

Один из участников встречи пожаловался Путину на то, что учащимся выпускных классов, которые хотят поступить в военные вузы, еще до окончания школы приходится долгое время собирать различные справки. По словам педагогов, из-за этого подростки вынуждены пропускать школьные занятия.

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«Я с Шойгу переговорю, мы придумаем что-нибудь такое, что было бы универсальным решением», — отреагировал глава государства.

В конце декабря прошлого года Сергей Шойгу сообщил, что количество желающих учиться в военных вузах за год увеличилось более чем на треть, средний конкурс составляет 10 человек на место.

В 2015 году военные заявляли, что средний конкурс в военных вузах составил шесть человек на место, среди девушек — 30 человек на место.

В конце нулевых годов конкурс колебался от одного до двух человек на место в зависимости от вида вооруженных сил и рода войск.