В Приморье построят большой хоккейный центр стоимостью около миллиарда рублей

Большой хоккейный центр площадью более 18 гектаров построят на острове Русский в Приморском крае в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщает «Восток-медиа» со ссылкой на правительство региона.

На строительство центра из федерального бюджета будет направлено более 920 миллионов, еще 60 миллионов — из бюджета региона. Всего на возведение спортивного центра планируется потратить около миллиарда рублей.

Площадь арены с двумя катками составит более 3 тысяч квадратных метров. Площадь всего участка будет превышать 18 гектаров. Окончание строительных работ и введение центра в эксплуатацию назначено на конец 2022 года.

Всего национальный проект «Демография», в рамках которого будет строиться хоккейный центр, до конца 2024 года будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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