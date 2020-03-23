Подсчитаны потери от закрытия фитнес-клубов в России

Если в российских регионах по примеру Москвы закроют фитнес-клубы, индустрию может ждать коллапс, предрекают игроки рынка. По данным газеты «Коммерсантъ», только в столице работало свыше 1,8 тысячи спортивных заведений.

Финансовые потери могут достичь 3,7 миллиарда рублей в месяц. Без работы рискуют остаться порядка 100 тысяч человек.

Такие меры принимаются, чтобы сдержать распространение коронавируса. Пока нигде, кроме Москвы, клубы и бассейны не закрыли. Однако в скором времени такие ограничения могут вступить в силу в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Евгений Елин анонсировал закрытие ранее в марте, но точных сроков не называл.

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В сложившейся ситуации участники рынка ждут от федеральных властей поддержки. Например, члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагали ввести временное эмбарго на оплату коммунальных услуг, отмену штрафов за несвоевременную оплату налогов, а также введение субсидий для сохранения рабочих мест.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 438 человек. Большинство из них — в Москве. Чтобы сдержать распространение вируса, столичные власти досрочно отправили школьников на каникулы, запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек, часть работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в городе не работают бассейны, аквапарки и фитнес-клубы.

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