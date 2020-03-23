Подсчитаны потери от закрытия фитнес-клубов в России

Если в российских регионах по примеру Москвы закроют фитнес-клубы, индустрию может ждать коллапс, предрекают игроки рынка. По данным газеты «Коммерсантъ», только в столице работало свыше 1,8 тысячи спортивных заведений.
Финансовые потери могут достичь 3,7 миллиарда рублей в месяц. Без работы рискуют остаться порядка 100 тысяч человек.
Такие меры принимаются, чтобы сдержать распространение коронавируса. Пока нигде, кроме Москвы, клубы и бассейны не закрыли. Однако в скором времени такие ограничения могут вступить в силу в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Евгений Елин анонсировал закрытие ранее в марте, но точных сроков не называл.
В сложившейся ситуации участники рынка ждут от федеральных властей поддержки. Например, члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагали ввести временное эмбарго на оплату коммунальных услуг, отмену штрафов за несвоевременную оплату налогов, а также введение субсидий для сохранения рабочих мест.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 438 человек. Большинство из них — в Москве. Чтобы сдержать распространение вируса, столичные власти досрочно отправили школьников на каникулы, запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек, часть работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в городе не работают бассейны, аквапарки и фитнес-клубы.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения