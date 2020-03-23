Московских школьников обеспечат продуктовыми наборами из-за коронавируса

Московский власти намерены внести правки в указ мэра столицы о введении режима повышенной готовности и добавили туда несколько пунктов о льготах для школьников. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте горадминистрации.

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Новый вариант указа предусматривает обеспечение продуктовыми наборами детей с правом на бесплатное питание, пока закрыты учебные заведения. Для учеников пятого класса и старше временно отменяется льготный проезд в общественном транспорте.

В Telegram-канале московского оперативного штаба уточняется, что сейчас подростки могут «с утра до вечера кататься по городу», и это представляет опасность для их старших родственников.

Социальная карта москвича для школьников будет заблокирована в транспортном приложении. Деньги за проезд перенесут на более поздний срок.

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