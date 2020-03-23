Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вместе с Щипониковым утром 21 марта погибли его жена и дочь Мария от рук 39-летнего Станислава Иванова, у которого произошел нервный срыв. Уцелели дети трех и восьми лет.

По данным газеты, Щипоников известен тем, что 21 ноября 2006 года сумел вместе с коллегами развести в воздухе два самолета, на борту которых находились в общей сложности 50 человек. Он заступил на смену авиадиспетчера в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением. Из аэропорта Внуково во Францию вылетел частный самолет, пилот которого по ошибке направил судно навстречу другому воздушному транспорту, летевшему из Риги. Благодаря команде Щипоникова столкновение самолетов в небе над Москвой удалось предотвратить.

Его дочь Мария вышла замуж за Иванова, который 21 марта зарезал супругу и ее родителей. Тройное убийство произошло на северо-западе столицы в районе Волоколамского шоссе. В причинах преступления разбираются следователи. Убийца задержан.

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