Россиянин зарезал соседа по туберкулезному диспансеру

В Астрахани пациент туберкулезного диспансера зарезал своего соседа по палате. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 19 марта при обходе пациентов в тубдиспансере врач обнаружила в одной из палат тело 66-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Она обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в убийстве был задержан 44-летний сосед по палате. По предварительным данным, между убитым и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов был убит.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале сообщалось, что российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов. Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.

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