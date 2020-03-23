Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Московский городской суд вынес приговор в отношении уроженца Киргизии, гражданина России Бекжана Сарбишева, который протаранил толпу людей в Москве в 2018 году. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Сарбишеву дали 16 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в преступлениях, предусмотренных пунктом «е» части второй статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), частью третьей статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью второй статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, во время предварительного следствия Сарбишев пояснил, что мотивом к преступлению послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами.

В сентябре 2018 года Сарбишев отмечал с сестрой день ее рождения в ресторане. К девушке начала приставать компания выпивших мужчин с настойчивыми просьбами познакомиться и оставить телефон. Завязалась потасовка, после которой Сарбишев сел за руль и сбил обидчиков. Тогда погиб один и были ранены десять человек.

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