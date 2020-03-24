Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса. В том числе власти страны запретили международное и внутреннее пассажирское сообщение. Об этом сообщила пресс-служба Национального координационного совета по заразным болезням при кабмине страны, передает ТАСС.

За сутки в стране обнаружили 18 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 47, один человек умер. В связи с этим власти приняли решение приостановить международное пассажирское сообщение, кроме возвращения в страну граждан, согласованного с посольством Черногории. Внутренне сообщение также приостановлено, исключая перевозку необходимых товаров.

Также на улицах и в общественных местах запретили собираться группами больше двух человек. Гражданам разрешили брать больничный на срок 30 дней.

Около тысячи россиян, находившихся на территории Черногории, не могли вернуться домой из-за отмены авиарейсов на фоне вспышки коронавируса. Правительство страны выдвинуло условие для разрешения эвакуировать их из страны и требовало доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Позднее власти все же дали согласие на вывоз российских граждан.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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