Эвакуированные из Черногории из-за коронавируса россияне рассказали о пережитом

Российские туристы, эвакуированные из закрытой из-за коронавируса Черногории, рассказали о пережитом. Их слова публикует Telegram-канал LShot.

По словам Ларисы Моториной, сложные обстоятельства сплотили находившихся за границей россиян, они создали чат, в котором общались, оперативно обменивались новой информацией и предлагали друг другу помощь — например, обещали предоставить место для ночевки. «Я, конечно, приятно удивлена нашим народом. Все-таки мы сила», — заключила путешественница.

Другая собеседница канала Кира Полякова отметила, что долгое ожидание на чемоданах около здания авиагавани физически и морально измотало соотечественников. «Настроение волнительное. Ни у кого нет сил. Многие ночевали около аэропорта два дня. Все ждали, пока назовут их фамилию, чтобы выдохнуть и попасть в аэропорт», — пояснила она.

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Ранее в пятницу сообщалось, что российских туристов эвакуировали из Черногории в Россию двумя самолетами российской авиакомпании «Победа». До этого также в рамках эвакуации был осуществлен рейс авиакомпании S7.

Около тысячи россиян, находившихся на территории Черногории, не могли вернуться домой из-за отмены авиарейсов на фоне вспышки коронавируса. Правительство страны выдвинуло условие для разрешения эвакуировать их из страны и требовало доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Позднее власти все же дали согласие на вывоз российских граждан.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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