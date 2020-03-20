Эвакуированные из Черногории из-за коронавируса россияне рассказали о пережитом

Российские туристы, эвакуированные из закрытой из-за коронавируса Черногории, рассказали о пережитом. Их слова публикует Telegram-канал LShot.
По словам Ларисы Моториной, сложные обстоятельства сплотили находившихся за границей россиян, они создали чат, в котором общались, оперативно обменивались новой информацией и предлагали друг другу помощь — например, обещали предоставить место для ночевки. «Я, конечно, приятно удивлена нашим народом. Все-таки мы сила», — заключила путешественница.
Другая собеседница канала Кира Полякова отметила, что долгое ожидание на чемоданах около здания авиагавани физически и морально измотало соотечественников. «Настроение волнительное. Ни у кого нет сил. Многие ночевали около аэропорта два дня. Все ждали, пока назовут их фамилию, чтобы выдохнуть и попасть в аэропорт», — пояснила она.
Ранее в пятницу сообщалось, что российских туристов эвакуировали из Черногории в Россию двумя самолетами российской авиакомпании «Победа». До этого также в рамках эвакуации был осуществлен рейс авиакомпании S7.
Около тысячи россиян, находившихся на территории Черногории, не могли вернуться домой из-за отмены авиарейсов на фоне вспышки коронавируса. Правительство страны выдвинуло условие для разрешения эвакуировать их из страны и требовало доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Позднее власти все же дали согласие на вывоз российских граждан.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения