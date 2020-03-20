Российских туристов эвакуировали из Черногории в Россию двумя самолетами. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

Два самолета российской авиакомпании «Победа» в четверг, 19 марта, вывезли из Черногории 382 российских туриста. «Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолет компании "Победа". Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», — сообщил дипломат.

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Ранее сообщалось, что правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов — власти страны потребовали доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала действия Черногории.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. Черногория стала последней страной Европы, в которой обнаружили коронавирус. Там обнаружили троих инфицированных. По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9835, общее число случаев заражения составило более 237 тысяч, из них выздоровели 86 тысяч человек

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