Потерявший обоняние участник Radiohead остался без теста на коронавирус

Участник британской группы Radiohead Эд О'Брайен остался без теста на коронавирус. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Потерявший обоняние и переставший чувствовать вкусы гитарист признался, что провериться на COVID-19 оказалось не так легко. Кроме того, он заявил, что тесты нужнее тем, кто находится в зоне риска.

О'Брайен отметил, что начал испытывать перечисленные симптомы несколько дней назад. «Вероятнее всего, это коронавирус», — заключил музыкант. Из-за своего состояния он решил самоизолироваться.

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Ранее во вторник сообщалось, что 22-летняя голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно попала в больницу. Из-за болезни, о которой она объявила 22 марта, артистка испытывала боли в груди и животе, затрудненное дыхание и лихорадку.

О своих симптомах также рассказывала американская актриса Деби Мейзар. «Где-то месяц назад весь мой дом (муж и две дочери) начали чувствовать себя странно: пониженная температура, головная боль, боль в горле, звон в ушах и сухой кашель. Это быстро прошло, и я списала все на сезонную болезнь», — поделилась знаменитость. По ее словам, 15 марта она проснулась с похожими симптомами, к которым добавились высокая температура и сильные боли в теле.

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