Натан Щаранский назвал способы пережить самоизоляцию

Бывший израильский политик и правозащитник Натан Щаранский, который в советское время отбывал одиночное заключение в тюрьме, дал пять советов, как пережить вынужденную изоляцию во времена коронавирусной пандемии. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном Еврейским агентством на YouTube.

Самый первый совет, который дал 72-летний бывший заключенный — это напоминать себе, почему вы оказались в изоляции, и что эта изоляция необходима, так как мы все ведем войну с очень опасным, но невидимым врагом — коронавирусом.

Вторым пунктом Щаранский обозначил следующее: не строить планов вокруг надежд, что через несколько дней, недель или месяцев все закончится, поскольку это не зависит от вас. Таким образом, он порекомендовал строить только такие планы, которые вы лично сможете полностью контролировать. Например, выучить новый иностранный язык или прочитать книгу, которую вы давно хотели прочесть. Он подчеркнул, что в подобных делах успех зависит только от вас.

По словам еврейского правозащитника, также очень важно не терять чувство юмора. Он посоветовал искать шутки в интернете, чтобы справиться с трудностями изоляции.

Помимо этого, Щаранский посоветовал не бросать хобби и любимые занятия. Как пример он привел игру в шахматы. По его заявлению, именно шахматы помогли ему не утратить способность здраво мыслить, когда он девять лет отбывал одиночное заключение.

Пятый и последний совет бывшего заключенного — это чувствовать связь со своим народом и помнить, что вы не одни.

«Мы евреи, вот уже тысячи лет мы разбросаны по всему миру. Но мы существуем с чувством, что мы часть "большого народа", с нашим общим прошлым, с нашим общим будущим и с нашей общей миссией», — сказал Щаранский.

Бывший член израильского парламента и бывший глава Еврейского агенства Натан Щаранский, который родился в Донецке в еврейской семье, в возрасте 29 лет был арестован советскими властями за сионистскую деятельность в 1972 году. Он отбывал 9-летнее заключение по обвинениям в государственной измене. В 1986-м году был освобожден в рамках международной сделки. В этом же году произошла его репатриации в Израиль, где он был с почетом встречен премьер-министром Шимоном Пересом и его заместителем Ицхаком Шамиром. Натан Щаранский был депутатом Кнессета с 1996 по 2006 год.

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