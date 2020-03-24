Белоруссия собралась упростить визовый режим с ЕС во время пандемии коронавируса

Белорусский парламент собирается ратифицировать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом в начале апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных выразил уверенность, что к тому времени эпидемия коронавируса пойдет на спад, и граждане Белоруссии смогут пользоваться упрощенным визовым режимом.

Савиных подчеркнул, что ратификация соглашений будет приоритетной для белорусского парламента и ожидается на заседании 2-3 апреля 2020.

16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении временного запрета на 30 дней на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом. Позже председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула заявил, что границы Евросоюза могут оставаться закрытыми до двух лет.

9 января Белоруссия и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для граждан Белоруссии уменьшен срок рассмотрения заявления на визу, а визовый сбор снижен до 35 евро. Некоторые категории путешественников смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

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