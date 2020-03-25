Пользователи сети показали неудачные эксперименты с внешностью в изоляции

Пользователи социальных сетей, принявшие решение о самоизоляции во время пандемии коронавируса, поделились фотографиями неудачных экспериментов с внешностью, которые они провели в домашних условиях. На многочисленные посты в Instagram и Twitter обратили внимание журналисты Daily Mail.
Так, например, юзерша Молли Блау (Molly Blau) опубликовала селфи, где она запечатлена с растрепанными вьющимися волосами. «Прическа во время карантина», — подписала она пост.
Ее примеру последовала писательница Холли Бекер (Holly Becker). Она пожаловалась на свой неопрятный внешний вид, ссылаясь на недоступность парикмахерских услуг.
Визажистка Макколл Батлер (McCall Butler), в свою очередь, продемонстрировала на снимке руку с испорченным маникюром. «Ну что, ребята, показывайте свои уродливые ногти во время пандемии коронавируса», — призвала она.
Бьюти-эксперта поддержала еще одна пользовательница Twitter Жасмин Лопес (Jasmine Lopez). Девушка твитнула снимок своих пальцев с необработанными ногтями, держащими банку газировки. «На карантине я сама занимаюсь своими ногтями, поскольку все салоны закрыты», — объяснила она.
Ранее в марте журналистка раскрыла влияние одежды на психику человека, который находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и работает из дома. В частности, сославшись на проведенные исследования, она пояснила, что уровень тестостерона у мужчин в неформальных вещах намного ниже, чем у тех, кто надевает деловой костюм.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения