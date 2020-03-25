Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции

Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На посты в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в The Sun.
В частности, в одной из публикаций 24-летняя знаменитость рассказала, что на карантине ей нравится принимать пенную ванну и играть в видеоигры. Такая подпись стояла под фото, на котором Саммер запечатлена в ванной комнате обнаженной.
Для другого кадра девушка попозировала топлес, прикрывая грудь рулонами туалетной бумаги, которые также стояли рядом с ней на кровати. В комментариях к посту она дала подписчикам рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом.
Лорен Саммер — не первая модель, снявшаяся обнаженной во время самоизоляции. Ранее в марте журналисты The Sun заметили, что подобные снимки стали трендом в социальных сетях. Так, например, серией откровенных кадров поделились американские супермодели Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Дэми Роуз, Хайди Клум и другие.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения