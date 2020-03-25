Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом

Еще у троих жителей Ивановской области предварительно обнаружена коронавирусная инфекция. Два человека предположительно подхватили вирус от врача, который посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Третий вернулся из Австрии. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Артур Фокин, передает ГТРК «Ивтелерадио».

По словам представителя ведомства, доктор областной больницы вернулся в Россию 14 марта. Тогда ОАЭ не входили в перечень стран с неблагополучной эпидситуацией. Медработника не тестировали на коронавирус, но на всякий случай он позвонил на горячую линию Роспотребнадзора и узнал, как ему следует поступить. После этого он два дня ходил на работу, а потом сдал анализ. Экспресс-тест показал положительный результат. Врача и его близких изолировали. Также вирус был обнаружен у двух россиян, которые общались с доктором в больнице.

Отделение нейрохирургии, где работал медик, перевели на работу в изолированном режиме. Персонал работает из дома и ведет онлайн-консультации. Выписанные из клиники пациенты отправятся на домашний карантин. В список контактировавших с зараженным попали 53 человека.

На данный момент в области один подтвержденный случай инфицирования и четыре положительных экспресс-теста. В целом по России заражено 658 человек.

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