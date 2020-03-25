Объяснен отказ Макрона надевать маску в больницах с заразившимися коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон не надевает маску в больницах с заразившимися коронавирусом, так как соблюдает дистанцию. Такое объяснение дала представитель правительства Франции Сибет Ндияй, передает РИА Новости.
«Необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми», — сказала Ндияй. По ее словам, Макрон всегда делает это, и поэтому отказывается от дополнительных средств защиты.
Ранее сообщалось, что более половины французов доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону и его мерам по борьбе с коронавирусом. Рейтинг доверия французского лидера составил рекордные 52 процента и вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, Макрону впервые более чем за два года удалось пробить отметку в 50 процентов. В декабре 2018 года его рейтинг доверия составил 31 процент.
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения