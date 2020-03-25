Лукашенко выразил соболезнования родным звезды «Девчат»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, звезды кинокомедии «Девчата» Инны Макаровой в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Инна Владимировна прожила долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в истории советского кинематографа. Созданные ей образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью», — говорится в соболезновании Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценили Макарову за талант и преданность любимому делу.

О смерти Макаровой стало известно в среду, 25 марта. Артистке было 93 года. Она играла в таких фильмах, как «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и другие.

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